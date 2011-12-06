'İran savaşa hazırlanıyor'

T24 - İngiliz Telegraph gazetesi, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde İran'ın olası bir saldırıya karşı savaş hazırlığı yaptığını öne sürdü.

Batılı ülkelerinin Tahran'ın nükleer programını engellemek için askeri müdahale seçeneğini değerlendirmesi, İran Devrim Muhafızları’nı savaş hazırlıkları yapmaya yöneltti. General Muhammed Ali Caferi, olası saldırı ve gizli operasyonlara karşı askeri güçlere her an hazır olma emri verdi.



Batılı istihbarat yetkilileri, Tahran rejiminin uzun menzilli füzeleri, tahrip gücü yüksek patlayıcıları, büyük topları ve muhafız birlikleri temel savunma noktalarına konuşlandırdığını belirtti.



İran, geçen ay yayımlanan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) raporundan sonra olası saldırılara karşı hazırlığını artırdı.



Tahran rejimi, Batı istihbaratı ve güvenlik kurumlarının koordineli hazırladığı bir operasyon planıyla önemli nükleer tesislerinin yok edilmek istendiğinden endişe ediyor.

Sürpriz saldırı korkusu



Telegraph gazetesi, Tahran yakınlarındaki füze tesisinde yaşanan patlamanın, “ABD veya İsrail tarafından sürpriz bir saldırıya maruz kalma olasılığına yönelik endişeleri” artırdığına dikkat çekti.



Tahran’ın yaklaşık 50 kilometre batısındaki Bidganeh’teki tesiste 12 Kasım’da yaşanan patlamanın, İran’ın balistik füze programına çok ağır bir darbe vurduğu öne sürüldü. Patlamada, balistik füze programının önemli isimlerinden Tuğgeneral Hasan Tehrani Mukaddem de dahil 17 kişi hayatını kaybetti.



UAEK’nin Kasım başında yayımladığı raporda, “İranlı bilim insanlarının nükleer savaş başlığı taşıyabilecek füe teknolojisi geliştirmeye çalıştığı” belirtildi.



