İran savaş gemilerinin Akdeniz'e girmesi İsrail'i kızdırdı

T24 - İran’a ait iki savaş gemisi Süveyş Kanalı’ndan geçerek Suriye’ye doğru yol alması, İran ve İsrail’I karşı karşıya getirdi.



Geçtiğimiz hafta İran iki savaş gemisinin eğitim amaçlı olarak Süveyş Kanalı'ndan geçeceğini açıklamış, İsrail bu gelişmeyi 'provokasyon ve küstahlık' olarak değerlendirmişti.

İran önce bu girişiminden vazgeçtiğni duyurmuş, ardından da gemilerin Suriye’ye gideceğini açıklamıştı. Suriyeli yetkililer tarafından da teyid edilen gemilerin Süveyş Kanalı'ndan geçerek Suriye’ye geçişi yarın yapılacak.

İlk olarak İran’in Arapça yayın yapan televizyon kanalı El Alem, iki savaş gemisinin Süveyş Kanalı’ndan geçtiğini ve Suriye’deki limana doğru yol aldığını bildirdi. Ancak Süveyş Kanalı yöneticileri bu haberi düzelterek, geçişin yarın yapılacağını açıkladı.

1979'daki İslam Devrimi’nden bu yana ilk kez iki İran savaş gemisi kanaldan geçiş yapmış olacak.

Mısır, gemilerde, askeri teçhizat,nükleer ya da kimyasal madde taşınmayacağının garanti edilmesi üzerine, kanaldan geçiş izni vermişti.



