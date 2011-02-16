T24 LogoT24 Logo
Dünya

İRAN SAVAŞ GEMİLERİ SÜVEYŞ KANALI'NDAN GEÇECEK TEL AVİV (A.A)

16 Şubat 2011 22:04

-İRAN SAVAŞ GEMİLERİ SÜVEYŞ KANALI'NDAN GEÇECEK TEL AVİV (A.A) - 16.02.2011 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, bu gece iki İran savaş gemisinin, Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geçeceğini bildirdi. Lieberman, Kudüs'te düzenlenen Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İran savaş gemilerinin yönünün Suriye olduğunu ifade ederek, bunu "provokasyon" olarak nitelendirdi. İsrail Dışişleri Bakanı, yıllardır böyle bir olayın olmadığını da belirterek, "Bu provokasyon, İranlıların kendilerine güvenlerinin ve artan küstahlıklarının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. Lieberman, "Maalesef, uluslararası toplum, İran'ın bu provokasyonlarıyla mücadele etme niyetinde gözükmüyor. Uluslararası toplumun, İsrail'in bölgede durumu dalgalandırmayı amaçlayan bu provokasyonlara karşı sürekli sessiz kalmayacağını anlaması gerekir."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24