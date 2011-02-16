-İRAN SAVAŞ GEMİLERİ SÜVEYŞ KANALI'NDAN GEÇECEK TEL AVİV (A.A) - 16.02.2011 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, bu gece iki İran savaş gemisinin, Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geçeceğini bildirdi. Lieberman, Kudüs'te düzenlenen Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İran savaş gemilerinin yönünün Suriye olduğunu ifade ederek, bunu "provokasyon" olarak nitelendirdi. İsrail Dışişleri Bakanı, yıllardır böyle bir olayın olmadığını da belirterek, "Bu provokasyon, İranlıların kendilerine güvenlerinin ve artan küstahlıklarının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. Lieberman, "Maalesef, uluslararası toplum, İran'ın bu provokasyonlarıyla mücadele etme niyetinde gözükmüyor. Uluslararası toplumun, İsrail'in bölgede durumu dalgalandırmayı amaçlayan bu provokasyonlara karşı sürekli sessiz kalmayacağını anlaması gerekir."