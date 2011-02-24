-İRAN SAVAŞ GEMİLERİ SURİYE'DE ŞAM (A.A) - 24.02.2011 - İran'ın Kharg ve Alvand adlı 2 savaş gemisi, öğle saatlerinde Suriye'nin Lazkiye Limanı'na ulaştı. Önceki gün Süveyş Kanalı'ndan geçerek Akdeniz'e çıkan savaş gemilerinin Suriye'nin askeri limanının da bulunduğu Lazkiye'de birkaç gün kalması bekleniyor. İran'ın Şam Büyükelçisi Ahmet Musevi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada gemilerin, İran donanmasının iç eğitimi ve uluslararası yasalarda tanınan dost ülkeler arası ziyaret çerçevesinde Suriye'ye geleceğini söylemişti. Ancak Suriye ve İran gemilerinin küçük çaplı bir tatbikat yapabilecekleri de öne sürülüyor. Kharg ve Alvand adlı İran gemilerinin Suriye'ye kadar uzanan yolculuğu İsrail tarafından 'provokasyon' olarak değerlendirilirken, NATO'nun gemileri yakından izlediği kaydedilmişti. 1979 İran İslam devriminden bu yana Akdeniz'e geçen İran Donanmasına ait ilk gemilerden biri olan Kharg, 33 bin ton ağırlığında bir lojistik destek gemisi ve içinde 250 personel ile 3 helikopter bulunuyor. Alvand adlı fırkateyn ise denizden denize füzeler ve torpil taşıyor.