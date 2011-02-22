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Dünya

İRAN SAVAŞ GEMİLERİ AKDENİZ'DE KAHİRE (A.A)

22 Şubat 2011 19:54

-İRAN SAVAŞ GEMİLERİ AKDENİZ'DE KAHİRE (A.A) - 22.02.2011 - İran'a ait iki savaş geminin Akdeniz sularına girdiği bildirildi. Süveyş Kanalı yönetiminden edinilen bilgiye göre, Kızıldeniz'den gelen İran'ın savaş gemileri, 1979'daki İslami devrimden beri ilk kez Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e açıldı. "Kharg" ve "Alvand" isimli İngiliz yapımı gemilerin, kanaldan geçişi daha önce 48 saat ertelenmişti.  İsrail, İran donanma gemilerinin Süveyş'ten geçişinin "provokasyon" olduğunu ileri sürüyor.  İranlı yetkililer, Süveyş Kanalı'ndan geçme taleplerinin uluslararası düzenlemelere uygun olduğunda ısrar ederek, gemilerin tatbikat için Suriye'ye gideceğini açıklamıştı. 33 bin ton ağırlığındaki lojistik destek gemisi Kharg, 250 personel ve 3 helikopter, Alvand fırkateyni ise torpil ve denizden denize füzeler taşıyor.

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