İran sandık başına gidiyor

İran nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez sandığa gidecek. Seçimlerde parlamentonun yeni üyelerinin yanı sıra dini lideri seçme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi de belirlenecek. Muhafazakarlarla reformistler arasındaki sıkı yarışta 55 milyon seçmen oy kullanacak. Parlamentodaki 290 sandalye için 586’sı kadın 6 bin 200 kişi adaylığını koymuş durumda.

Seçimlerin kendisi için büyük önem taşıdığını söyleyen bir üniversite öğrencisi beklentisini dile getiriyor:

“Ülkemin dört yıllık geleceği belirlenecek. Umarım güzel bir sonuç çıkar ve reformistler muhafazakarlara karşı galip gelip ülkem için daha iyi koşullar yaratılır.”

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, nükleer anlaşmanın ardından ilk kez yapılacak seçimlerde, halkın Batı karşıtlığını koruyan bir karar vereceğine inandığını söylüyor.

Hamaney’in desteklediği muhafazakar kanadın milletvekillerinden Fatima Rahbar, İran’da özgürlüklerin kısıtlandığı eleştirilerine şöyle yanıt veriyor:

“Gençler Facebook, Twitter, Telegram ve Youtube gibi sosyal medya ağlarını kullanabiliyor. Tabi ki İran gibi İslam ülkesinde internetteki özgürlüğü denetlememiz gerekiyor. Müslüman olmayan ülkelere göre daha farklı bir durum söz konusu.”

Parlamento seçimlerinin sonucu Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin halkın desteğini ne derece koruduğunu ve Batı ile olan anlaşmanın halk tarafından ne kadar kabul gördüğünün de bir göstergesi olacak.