İran sandık başına gidiyor

Seçimlere katılan altı adayın da muhafazakar kitleyi temsil etmesi ilgi çekerken, ülkenin eski nükleer başmüzakerecisi Hasan Ruhani’nin reformculara verdiği ılımlı mesajlar öne çıkıyor.

Sekiz yıldır ülkenin cumhurbaşkanı olan Mahmud Ahmedinejad'ın görev süresinin sona ermesinin ardından göreve gelecek yeni cumhurbaşkanını belirleyecek olan seçimlerde, aday olmak için başvuran 680 adaydan 8'inin başvurusu onaylanmış, ancak bu adaylardan eski Meclis Başkanı Gulam Ali Haddad Adil ve diplomat Muhammed Rıza Arif adaylıktan çekilmişti.



Yaklaşık 50 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İran'da seçim sandıkları TSİ 06.30'da açıldı ve 16.30'da kapanacak.



Bugün yapılan seçimlerin yabancı gözlemciler tarafından izlenmesine izin verilmiyor.