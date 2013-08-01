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Dünya

İran, Şam'a 3,6 milyar dolarlık petrol gönderecek

Tahran yönetiminin Esad rejimiyle 3,6 milyar dolarlık petrol anlaşması yaptığı öğrenildi

01 Ağustos 2013 14:05

Şam yönetiminin en büyük destekçisi konumundaki İran, ‘çeşitli yatırımlar' karşılığında Suriye 'ye 3,6 milyar dolarlık petrol gönderecek.

Anlaşmadaki yatırımların içeriği konusunda ise bilgi yok. Suriye'de Esad rejiminin en büyük destekçilerinin başında gelen İran müttefiğini çıkmazdan kurtaracak yardımlarını sürdürüyor. Star Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tahran yönetiminin Esad rejimiyle 3,6 milyar dolarlık petrol anlaşması yaptığı öğrenildi.

Anlaşmaya göre Şam'a 3,6 milyar dolarlık petrol gönderme sözü veren İran bunun karşılığında Suriye'de bedelsiz ticaret ve yatırım hakkı kazanacak. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği haberde İran'ın ‘ne çeşit yatırımlar' yapacağına dair bir açıklama olmadığı vurgulandı. Suriye 3'üncü yılına giren iç savaşın öncesinde küçük çaplı bir petrol ihracatçısı ülke konumundaydı. Ülkenin petrol bölgelerinin muhaliflerinin eline geçmesiyle Şam rejiminin ciddi bir enerji krizine girdiği biliniyor.

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