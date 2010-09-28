İran Sakine'yi asarak idam edecek!

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Aştiyani'nin durumu dünya çapında yankı uyandırmış ve Tahran yönetime recm cezasından vazgeçmesi için pek çok farklı merkezden çağrılar yapılmıştı.Başsavcı, Sakine Muhammedi Aştiyani'nin cinayet nedeniyle aldığı mahkumiyetin öncelik edindiğini; bu nedenle asılarak idamı öngören bu cezanın uygulanacağını söyledi.BBC'nin İran muhabiri basının haftalardır Aştiyani'den cinayet işlemiş bir "adi suçlu" olarak söz etme yoluna gittiğini; bu şekilde recm cezası konusundaki baskının giderilmesine çalışıldığını söylüyor. Aştiyani'nin kocasını öldürdüğü öne sürülüyor.Dört gün önce New York'ta konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Aştiyani'nin cinayetle suçlandığını ve davanın mahkemelere intikal ettiğini söylemişti.Bu süre içinde yasal süreç hızlandırılmış olabilir.Avukatları ise yakın zamana dek Aştiyani'nin cinayet konusunda değil hüküm giymek, yargılanmadığını savunuyordu.Aştiyani'nin durumu konusundaki belirsizlik İran basınına da yansıdı.Genellikle güvenilir kaynaklar olarak görülen iki haber ajansından IRNA Aştiyani'nin kocasını öldürdüğü gerekçesiyle asılacağını belirtirken, bir diğeri de recm cezasının teyit edildiğini duyurdu.ISNA'ya göre, Aştiyani'ye recm cezasının yanı sıra, kocasının cinayetinde işbirlikçilikten de 10 yıl hapis cezası verildi.BBC İran muhabiri Jon Leyne, bu durumun muhtemelen İran hükümetinin bu konuda nasıl adım atılacağına ilişkin kafa karışıklığının bir yansıması olabileceğini söylüyor.Aştiyani'nin recm cezası tepkiler ardından geçici olarak askıya alınmıştı.Geçen ay da İran televizyonunda yüzü çarşafından görünmeyen ancak Aştiyani olarak tanıtılan bir kadının görüntüleri yayınlanmış; bu kadın kocasını öldürdüğünü itiraf ettiğini söylemişti.