İran Sakine Aştiyani'yi serbest bıraktı

T24

Serbest bırakıldığı belirtilen Aştiyani'nin ev ortamında çekilmiş fotoğrafları yayımlandı. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:İran'da zina suçu işlediği gerekçesiyle recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammedi Aştiyani'nin serbest bırakıldığı açıklandı.Merkezi Almanya'da bulunan Recme Karşı Uluslararası Komite'nin sözcüsü, Aştiyani'nin oğlu ve avukatıyla birlikte serbest bırakıldığına ilişkin bilgiyi bizzat İran'dan aldıklarını duyurdu.İtalya Dışişleri Bakanı Frattini de komitenin haberine dayanarak, Sakine Aştiyani'nin serbest bırakılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Tahran'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, İran devlet televizyonu Aştiyani ve oğluyla yapılan bir ropörtajın fotoğraflarını yayınladı.Röportajın ne zaman yapıldığına dair ise bir bilgi verilmedi.İki çocuk annesi Sakine Aştiyani, kocasını öldürdüğü ve iki kişiyle evlilik dışı birlikte olduğu iddiasıyla 2006'da recm cezasına çarptırılmıştı.Aştiyani'ye verilen recm cezası, başta ABD ve İngiltere olmak üzere uluslararası toplumun büyük tepkisini çekmişti.