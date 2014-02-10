İran, şair Haşim Şabani'yi idam etti

İran'da Arap asıllı şair Haşim Şabani, 'Allah'ın düşmanı' olduğu ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle idam edildi. İran'ın ağustosta göreve gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'ye zeytin dalı uzatıp, nükleer görüşmelerinde olumlu adımlar atarak dünyaya İran'ın 'yumuşak yüzünü' gösterirken, son altı ayda idam edilenlerin sayısı 300'ü geçti.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Şubat veya Mart 2011'de 'Allah'ın düşmanı' olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve o zamandan beri hapiste olan Şabani, etnik Araplara yönelik davranışlara karşı koyan bir tavır sergilemişti. İslami Devrim Mahkemesi, Şabani ve 13 kişiyi geçtiğimiz temmuz ayında "Allah'a karşı savaş açmak' ve 'ahlaksızlığı yaymak' nedeniyle suçlu olduklarına hükmetmişti.

32 yaşındaki Şabani, Diyalog Enstitüsü'nün kurucusu olarak biliniyordu ve Arapça ile Farsça şiirleriyle ünlüydü. 2012 yılında İran'ın devlet kontrolündeki Press TV'ye çıkan Şabani, insan hakları savunucularına göre 'ayrılıkçı terörü desteklediğini' itiraf etmeye zorlanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre İran'da son iki hafta içinde 40 kişi idam edildi. İnsan Hakları Dokümantasyon Merkezi'ne göre İran'da Hasan Ruhani'nin cumhurbaşkanı olduğu ağustos ayından bu yana 300'den fazla kişi idam edildi.