İran Sağlık Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakanı'nı 'salgını kötü yönetmekle' suçlayarak istifa etti

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, görevinden istifa etti. Melekzade, istifasına gerekçe olarak İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını 'kötü yönetmesini' gösterdi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki’yi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak istifa etti.

İstifa doğrulandı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), sosyal medya hesabından paylaştığı mektupla istifasını duyuran Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Melekzade'nin istifasını doğruladı.

İran'da Covid-19 nedeniyle vaka sayıları ve can kayıpları son haftalarda salgının başından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 43 bini aşarken vaka sayısı 900 bine yaklaştı.