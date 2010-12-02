İran şafak vakti bir kadını astı!

T24

Tahran’da İran futbolunun önemli isimlerinden Nasır Muhammedhani ile muta nikahıyla yaşarken sporcunun eski eşi Lale Seherhizan’ı 2002 yılında bıçaklayarak öldürmek iddiasından suçlu bulunan 40 yaşındaki Hadiye Şehla Cahid asıldı.Cahid’in çıktığı idam sandalyesine tekmeyi ise kurbanın erkek kardeşi vurdu. 1980’lerde İran futbolunun en önemli isimlerinden biri olan ve daha sonra Persepolis’in teknik direktörlüğünü yapan Muhammedhani de infazda hazır bulundu.Muhammedhani infazdan birkaç gün önce bir dergiye, “Karımın katili layık olduğu cezayı almalı” demişti. Suçlamayı kabul eden Cahid, daha sonra mahkemede ilk ifadesini reddetmişti. Farsça’da “sigheh” olarak bilinen muta nikahı İran’da din adamlarının izin verdiği bir uygulama.Bu nikah sayesinde zina suçlamasından kurtulan Muhammedhani, sevgilisiyle esrar içtikleri anlaşılınca 74 kırbaçla cezalandırılmıştı. Ünlü futbolcu, cinayete iştirak ettiğinden de kuşkulanıldığı için uzun süre cezaevinde kalmış, ama Cahid’in “itirafları” ardından serbest bırakılmıştı. 2008’de hakkındaki karar usül yönünden bozulan Cahid, 2009’da yeniden ölüm cezasına çarptırılmıştı.