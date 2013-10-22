'İran Rusya’ya Amerikan insansız hava aracının kopyasını hediye etti'

İran Devrim Muhafızları Havacılık Gücü Komutanı Korgeneral Amir Ali Hacizadeh Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Viktor Bondarev’e Amerikan insansız hava aracı ScanEagle’nin kopyasını hediye etti. Bu hediye Rus komutanın 21 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirdiği İran ziyareti sırasında verildi.

Tehran Times'ın haberine göre, Bondarev’e hediye edilen insansız hava aracı kopyası İran’daki bir işletmede üretildi. Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında bir açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Havacılık Gücü Komutanı insansız hava aracının İran’ın teknik olanaklarının bir sembolü olduğunu belirtti. Bondarev’e ScanEagle kopyası haricinde şu anda Basra Körfezi’nde bulunan diğer ülke gemilerini gösteren vide görüntüsü de takdim edildi.

Amerika Ortadoğu'da denemişti

Boeing firması tarafından üretilen ve 2002'den beri kullanılan ScanEagle İnsansız Hava Araçları özellikle Irak savaşı sırasında Amerikan Ordusu tarafından Ortadoğu'da denenmişti.

Amerikan Deniz Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler tarafından kullanılan ScanEagle, ayrıca, Tunus, Kanada ve Avustralya Ordusunun envanterinde de bulunuyor.

Hava aracının gövde boyu 1 metre 20 santim, kanat açıklığı ise 3 metre. Ağırlığı 18 kilo olan ScanEagle, saatte 80 ile 120 kilometre hız yapabiliyor. Gündüz kayıt yapabilen Yüksek Çözünürlüklü kameraları dışında, gece görüş sistemi ve termal kamera da bulunuyor.