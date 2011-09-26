İran, Rusya ve Çin'den ortak füze kalkanı

T24 - NATO'nun Türkiye'ye kuracağı erken uyarı radar sistemi nedeniyle İran'ın tepkisi devam ederken, Rusya, Çin ve İran'ın Türkiye'ye kurulacak radar sistemine karşı ortak füze kalkanı kurma amacıyla görüşmeler yaptığı bildirildi.



İranlı Kayhan gazetesinin gayri resmi kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, İran, Rusya ve Çin arasında ortak bir füze sisteminin kurulmasına ilişkin olarak ciddi görüşmeler yapıldığı bildirildi.



Görüşmelerin, söz konusu üç ülkenin, NATO’nun “füze kalkanı”na ilişkin kararında ABD’nin İran ve Kuzey Kore’nin nükleer kabiliyetlerine ilişkin ifade ettiği kaygılarının etkili olduğu kanısına varmaları üzerine gerçekleştiği belirtildi.



Öte yandan, Türkiye’nin erken uyarı radarına ev sahipliğini yapmayı kabul etmesinin ardından, ABD’nin yeni sistemin bazı unsurlarını Güney Kore ve Tayvan’a yerleştirmeyi planlamasının “Washington’un, iddia ettiği, İran ve Kuzey Kore kaynaklı tehdidi, Çin ve Rusya’yı hedeflemek için bahane olarak kullandığını” açıkça gösterdiği öne sürüldü.



Böylece İran, Rusya ve Çin’in ciddi görüşmelere başlama zamanının geldiği kanısına vardığı belirtilen İran medyasında Rusya’nın NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Dimitri Rogozin’in, bu ayın sonunda İran’da yapacağı ziyaret sırasında ortak plana ilişkin operasyonel görüşmeler yapması beklentisi dile getirildi.





'Füze kalkanı sistemi kurmak zor değil'



Rus Haber Ajansı RİA Novosti’ye göre, Rogozin’in Tahran’da “stratejik konuları” ele alacağına dikkat çeken İran haber ajansı Mehr, bu konudaki haberinde, “Askeri uzmanlar, İran, Rusya ve Çin’in uçak savar savunma sistemlerinin dizaynında büyük ilerleme katettikleri için füze kalkanı sistemini kurmanın onlar için zor bir görev olmayacağını düşünüyorlar dedi.





