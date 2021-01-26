İran, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V Koronavirüs aşısını alıyor

İran’ın Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V Koronavirüs aşısını kullanım için onayladığı belirtildi.
Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya’da geliştirilen Sputnik V Koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini kaydetti.
Zarif Moskova’daki açıklamasında, “Sputnik V aşısı İran’da da tescil edilmiş, sağlık otoritelerimiz tarafından onaylanmıştır. Yakın gelecekte de satın alıp ortak üretime başlamayı umuyoruz” dedi.
Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ilerleyen günlerde Sputnik V aşısının 25 ülkede daha onaylanmasını beklediklerini söylemişti.