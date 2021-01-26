İran, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V Koronavirüs aşısını alıyor

İran’ın Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V Koronavirüs aşısını kullanım için onayladığı belirtildi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya’da geliştirilen Sputnik V Koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini kaydetti.

Zarif Moskova’daki açıklamasında, “Sputnik V aşısı İran’da da tescil edilmiş, sağlık otoritelerimiz tarafından onaylanmıştır. Yakın gelecekte de satın alıp ortak üretime başlamayı umuyoruz” dedi.

​Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ilerleyen günlerde Sputnik V aşısının 25 ülkede daha onaylanmasını beklediklerini söylemişti.