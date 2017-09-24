İran referandum öncesi Kuzey Irak sınırında askeri tatbikat başlattı

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Eylül (DHA)- İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikat başlattı. Tatbikatın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yarın yapılması planlanan bağımsızlık referandumundan bir gün önceye denk gelmesi dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızları\'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat; piyade, topçu, hava, füze, zırhlı, insansız hava araçları ve elektronik muharebe birliklerinin katılımıyla \"karma\" şekilde düzenleniyor.

\"Muharrem Güvenliği\" adıyla icra edilen tatbikat, İran\'ın Kuzey Irak sınırına komşu Batı Azerbaycan ve Kürdistan illerini kapsıyor.

Topçu birliklerinin tatbikat alanında yoğun atış uygulamaları yaptıkları kaydedildi.

Tatbikat alanın geçmişten beri İran karşıtı silahlı grupların sık bulunduğu bir alan olduğunu söyleyen Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, bölgenin bu gruplardan temizlendiğini ifade etti.

Tatbikatı, Tuğgeneral Pakpur\'un da aralarında bulunduğu üst düzey bazı komutanlar yakından izledi. General Pakpur, geçen ay İran Genel Kurmay Başkanı Muhammed Bakıri\'nin Türkiye\'ye yaptığı ziyarette İran heyetinde yer alan isimler arasında yer almıştı.