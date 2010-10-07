-İRAN RECM CEZASINI GÖZDEN GEÇİRİYOR TAHRAN (A.A) - 10.07.2010 - İran yönetiminin bir zina suçu işlediği gerekçesiyle bir kadın mahkuma verdiği recm cezasını gözden geçirmekte olduğu bildirildi. İrna ajansının haberine göre, İran İnsan Hakları Konseyi Başkanı Muhammed Cevad Laricani, "Bir mahkeme tarafından 90 kırbaç, bir diğeri tarafından da recm cezasına çarptırıldı, karar gözden geçiriliyor" dedi. Laricani, aynı zamanda kardeşi olan Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'nin recm cezası yerine başka cezalar verilmesinin tercih edilebileceğini kaydettiğini, bu durumun Sakine Muhammedi Aştani için de geçerli olduğunu söylerken, 43 yaşındaki kadın mahkuma verilebilecek cezanın ne olabileceğini belirtmedi. Laricani, "Recm cezası yasalarda mevcut, ama hakimler çok ender bu cezaya başvuruyor" dedi. İngiliz The Times gazetesi, dün İran'ın Londra Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya dayanarak verdiği haberinde, "İranlı yetkililerden alınan bilgiye göre, Sakine Muhammedi Aştiyani'nin dün infaz edilmesi öngörülen recm uygulanmayacak" demişti. Mahkuma verilen recm cezası, başta ABD ve İngiltere olmak üzere uluslararası toplumun büyük tepkisini çekmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, kararı "ortaçağvari" olarak nitelendirmiş ve recm cezasının bir tür işkence olduğunu belirterek, "Bu barbarca bir eylem" demişti. İki çocuk annesi Sakine Muhammed Aştiyani, zina suçu işlediği gerekçesiyle beş yılını hapiste geçirdi.