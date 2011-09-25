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Dünya

İran radar kararına tepki yağdırıyor

Türkiye’nin topraklarına NATO’nun erken uyarı radarının konuşlandırılmasına onay vermesine İran’dan sert tepkiler sürüyor.

25 Eylül 2011 03:00

T24 - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Mohammad Kowsari, Türkiye’nin NATO radarı kararını "büyük bir stratejik hata", Türkiye’nin "çifte standardının net bir örneği" olarak niteledi ve "Türkiye’nin İslami hükümeti için ciddi etkileri olacak" iddiasında bulundu.


Türkiye’nin topraklarına NATO’nun erken uyarı radarının konuşlandırılmasına onay vermesine İran’dan sert tepkiler sürüyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Mohammad Kowsari, kararı "büyük bir stratejik hata" ve "çifte standart" olarak niteledi.


Mohammad Kowsari, Tehran Times gazetesince yayımlanan değerlendirmelerinde Türkiye’nin kararının "NATO ve ABD’nin adına yapılan bir çaba" olduğunu öne sürerek karar için "büyük bir stratejik hata" dedi.



"Türkiye'nin İslami hükümeti için ciddi etkiler olacak"


Türk-İsrail krizini kastederek, Türk yetkililerinin defalarca "Siyonist rejimine karşı olduklarını ve Gazze filosuna saldıranlar için en büyük cezayı talep ettikleri"ni söyleyen Kowsari, buna karşın Türk yetkililerin, İsrail’i "korumayı amaçlayan" radar sistemine izin verdiklerini belirterek, "Türkiye’nin hassas dış politika konularındaki çifte standardının net bir örneğidir" ifadesini kullandı.


Mohammad Kowsari "Bölgedeki başka ülkeler de adımı sert biçimde eleştirdiler ve bu adım, Türkiye’nin İslami hükümeti için ciddi etkileri olacak" iddiasında bulundu.



"İran sessiz kalamaz"


Kowsari, Türk yetkililer, sert eleştirilerinin karşısında kararın İran veya başka komşu ülkeler için bir etkisinin olmayacağını söylese de "İran, o kadar belirleyici bir kararın karşısında sessiz kalamaz çünkü bu adım, İran’ın füze kabiliyetini azaltmaya yöneliktir" dedi.


Türkiye’nin bu yeni tutumunun, Türk hükümetinin, İran’ın dış politika konularındaki pozisyonunu tamamen göz ardı ettiğini savunan Kowsari, şöyle devam etti:



"İkili ilişkilere büyük zarar verecek"


"Eğer bu karar uygulanırsa, Türkiye’nin, bölgesel bir güç olan komşusu İran ile ilişkilerine büyük bir zarar verecek ve Tahran, bunun olumsuz sonuçlarına ilişkin Ankara’yı bilgilendirmek üzere her türlü çaba gösterecek.


Umuyoruz ki bu çabalar, Türkiye’yi süreci durdurmaya ve bölgesel güç olarak eski pozisyonunu yeniden almaya ikna edecek."


 

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