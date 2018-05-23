İran: Pompeo'nun açıklamaları, IŞİD'in yenilmesinden duyduğu asabiyetten

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran'ın Suriye'den tüm birliklerini çekmesi talebinin, IŞİD’in Suriye'de yenilgiye uğramasından dolayı Washington’da yaşanan asabiyetten kaynaklandığını ifade etti.

Sputnik'in İran haber ajansı ISNA'a dayandırdığı habere göre Şamhani, "İran'ın, IŞİD'in Irak, Suriye, Lübnan ve hatta Avrupa'da yayılmasını önlemekte başrol oyuncusu olarak etkili bir rol oynadığını tüm dünya kabul ediyor. Terörü yaratan ve baş destekçisi olan ABD ve müttefiklerinin asabiyeti ve bu alandaki nihai başarısızlığı herkes tarafından anlaşıldı" diye ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın İran nükleer programından çekilmesinden sonra İran'a yönelik 12 talebini dile getirmişti.

Bu taleplerden biri İran'ın Suriye topraklarındaki tüm güçlerini çekmesiydi.

Tahran, askeri uzmanlarının Suriye'deki varlığının tamamen meşru olduğunu defalarca dile getirerek bunun Şam'ın resmi talebi üzerine yapıldığının altını çiziyor.