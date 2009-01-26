İran polisi, Türk polisine ders verecek mi?

MHP Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, "İran polisinin, Türk polisine ders vereceği" yönündeki iddiaları, TBMM gündemine taşıdı.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren MHP Grup Başkanvekili Şandır, Türkiye ile İran İçişleri Bakanları arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının, Meclise gönderildiğini belirtti.



Anlaşmanın içeriğinde, emniyete üst düzey yönetici yetiştiren polis akademisinin, öğrenci ve uzmanlarını, eğitim görmeleri için İran'a göndermeyi amaçladığını anlatan Şandır, "Polis Akademimizin İran'daki dengi okullardan eksikleri nelerdir? İran Polis Akademisinin bizim polisimize neler öğretmesini amaçlamaktasınız?" diye sordu.



Koparan köyündeki taşınmazlar



CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk de Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, mülkiyeti Hazinede olan Ankara Gölbaşı İlçesi Koparan Köyündeki 1 milyon 293 bin metrekare arazinin, 2001 yılında konut yapımı amacıyla protokole bağlı ve şartlı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine devredildiğini belirtti.



Arazinin 700 bin metrekaresinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından satılacağına ilişkin kararın, Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Öztürk, önergesinde şu sorulara yer verdi:



"Bu taşınmaz malın satışı yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu satış işlemi için ihaleye kimler, hangi bedel üzerinden katılmıştır? Bu satış, kimlere hangi bedel üzerinden yapılmıştır?



Satış gerçekleşmiş ise devralınan fiyat ile satış arasında ne kadar fark olmuştur? Aradaki fark, Hazineye ödenmiş midir?"

