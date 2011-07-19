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İRAN PLAKALI TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ ERZİNCAN (A.A)

19 Temmuz 2011 13:10

-İRAN PLAKALI TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ ERZİNCAN (A.A) - 19.07.2011 - Erzurum-Erzincan karayolunda İran plakalı tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri Türk emniyet amiri 4 kişi öldü, yaklaşık 20 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tahran İstanbul seferi yapan Muhammed Ali Dadres yönetimindeki 35 A55510 İran plakalı tur otobüsü, Erzurum-Erzincan karayolunun 71'inci kilometresi Kör Tüneller mevkisinde devrildi. Kazada sürücü Dadres ile Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Bolu'ya gitmek üzere otobüse yolcu olarak binan Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri Aydın Güzel, İran uyruklu Adenia Futuh Abadi ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın öldü. Otobüste toplam 30 kişinin olduğu, kazada yaralanan yaklaşık 20 kişinin Erzurum'daki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

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