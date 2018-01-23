T24 LogoT24 Logo
Gündem

İran plakalı TIR'da 45 kilo eroin ele geçirildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da Ro-Ro Limanı’na gelen İran plakalı TIR’da yapılan aramada 44 kilo 938 gram eroin ele geçirildi, şoför gözaltına alındı

23 Ocak 2018 21:30

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da Ro-Ro Limanı’na gelen İran plakalı TIR’da yapılan aramada 44 kilo 938 gram eroin ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.
Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ro- Ro Terminali’ne gelen İran plakalı TIR’da arama yaptı. X-Ray cihazından geçirilen TIR’ın fren hava tüplerinin olduğu bölümde şüpheli nesneler belirlendi. Narkotik dedektör köpeği Saşa ile araçta detaylı arama yapıldı. Aramada, gizli bölmelere saklanmış 22 paket içinde 44 kilo 938 gram eroin ele geçirildi. TIR\'ın İran uyruklu şoförü gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süheyla GÖZDERELİLERYALOVA DHA YALOVAda RoRo LimanınaTIRdaYalova Gümrük Muhafaza KaçakçılıkMüdürlüğüRo Ro TerminalineXRayTIRınNarkotikSaşaAramadagizli bölmelereTIRFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24