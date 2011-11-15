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İran plakalı otobüse silahlı saldırı BİTLİS (A.A)

15 Kasım 2011 05:42

-İran plakalı otobüse silahlı saldırı BİTLİS (A.A) - 15.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında İran plakalı bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı beldesi yakınlarında İran plakalı bir yolcu otobüsünün plakası belirlenemeyen bir araç tarafından durdurulmaya çalışıldığını ancak otobüs durmayınca silahla ateş açıldığını söyledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, İran uyruklu 6 kişinin yaralandığını belirten Vali Yılmaz, yaralılardan 2'sinin Adilcevaz Devlet Hastanesine, diğer yaralıların da bölgedeki hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

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