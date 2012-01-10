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İran plakalı 4 tır Öncüpınar'da bekletiliyor KİLİS (A.A)

10 Ocak 2012 20:56

-İran plakalı 4 tır Öncüpınar'da bekletiliyor KİLİS (A.A) - 10.01.2012 - Suriye'ye gitmekte olan ve bir ihbar üzerine durdurulan 4 tır, Öncüpınar Gümrük Sahası'nda bekletiliyor. Kilis Valisi Yusuf Odabaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öncüpınar Gümrük Kapısından Suriye'ye geçmek isteyen İran plakalı 4 tırla ilgili ihbar yapıldığını, bunun üzerine 4 tırın durdurulduğunu söyledi. Tırların içerisindeki malzemenin ne tür bir malzeme olduğunun henüz tespitinin yapılmadığını ifade eden Vali Odabaş, ''Gerekli inceleme yapıldıktan sonra gelen talimat doğrultusunda bu tırların akıbeti belli olacak. İçinde ne tür malzeme var henüz tespiti yapılmadı. Konu neticelendiğinde basına gerekli bilgiler verilecektir. 4 tır şu anda Öncüpınar Gümrük Sahası'nda bekletiliyor'' dedi.

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