-İRAN PKK/PJAK'A GÖZ AÇTIRMIYOR ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde ''ateşkes'' çağrılarını ciddi bulmayan ve terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İran'da terör örgütü mensubu 16 kişi yakalanırken, 1 terörist etkisiz hale getirildi. İran Gizli Servisi'nin, Paveh, Merivan, Urumiye ve Sanandaj kentlerinde eş zamanlı düzenlediği operasyon kapsamında, terör örgütü PKK/PJAK adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla Emir Hatemi, Muhammed İrfan Salihi, Mahmut İbrahimi, Rahim Reşit, Behmen Fettahzade, Birhan Dirahşani, Müslim Bedehşi, Muhtar Afran, Mahmut Merdani, Muhtar Huşmend, Ali Rıza İskenderi, Sadık Kerimi, Garip Fatimi, Behzat Kürdistani, Cemal Emini ve Muhammed Muniri adlı kişiler gözaltına alındı. Tutuklanan terör örgütü PKK/PJAK mensuplarının, ''PKK/PJAK adına eylemler gerçekleştirmek, ormanları yakmak, halk arasında etnik ayrımcılık yaratmak, Kürt milliyetçiliğini özendirmek, halkı devlet aleyhine kışkırtmak, İran'ın ulusal ve toprak güvenliğini tehdit etmek'' suçlarından hapis veya idam cezası ile yargılanacakları kaydedildi. Bu arada, İran güvenlik güçleri tarafından sınır bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/PJAK mensubu Bahtiyar Hurami adlı terör örgütü mensubunun öldürüldüğü belirlendi. İran'da 2009 yılından bu yana terör örgütü PKK/PJAK mensubu Hasan Himet Demir, İhsan Fetahiyan, Fesih Yasemini, Ferzad Kemanger, Ferhad Vekili, Eli Heyderiyan ve Şirin Elem Hulu adlı 7 terörist idam edildi. İran'da halen idam cezasına çarptırılan 20 PKK/PJAK terör örgütü mensubu cezaevinde tutuluyor. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Pakpur, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında, İran ordusunun Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyon düzenlediğini belirterek, İran Devrim Muhafızları Hamza Seyyid el-Şüheda Birliği'nin 30 PKK/PJAK'lıyı öldürüldüğünü açıklamıştı.