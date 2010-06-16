İran PKK'nın ateşkesini kabul etmedi

T24- İran güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK'lı teröristler arasında Salmas ve Merivan bölgelerinde yaşanan silahlı çatışmalarda, ''Cemal'' kod adlı Enver Hizri (37), ''Reşit'' kod adlı Kadir Latif (31), ''Şerko'' kod adlı Seyid Rüstemi (26) ve ''Aziz'' kod adlı Hüseyin Pur (21) isimli 4 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.



Terör örgütünden kaçtığı bildirilen ''Berdihan'', ''Zeynep'' ve ''Hogir'' kod adlı 3 terör örgütü mensubunun ise güvenlik güçlerine teslim oldukları kaydedildi.



İran Sınır Güvenlik Birlikleri Komutanı Tümgeneral Rahim Khorşidvand, terör örgütü PKK/PJAK'a yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini açıklarken, İran ordusu tarafından terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerindeki kamplara yönelik önceki gün sabah erken saatlerde başlayan bombardımanın aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.



İki PKK'lıya daha idam cezası





Öte yandan, geçen yıl başkent Tahran'da gerçekleştirilen bir operasyonda yakalanan ve Urumiye Cezaevi'nde tutuklu bulunan Muhammed Emin Aguşi ve Ahmet Puladhani isimli terör örgütü sorumlularının, İran Yüksek Mahkemesi'nde görülen davalarında, ''Terör örgütü PKK/PJAK adına bombalı eylemler gerçekleştirmek, cinayet, silahlı gasp ve teröre başvurmak, adam kaçırmak, bölge halkını tehdit etmek, İran'ın ulusal güvenliğini tehdit etmek ve terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapmak'' suçlarından idam cezasına çarptırıldıkları kaydedildi.





İran'da ''idam'' cezasına çarptırılan terör örgütü PKK/PJAK mensubu sayısının 27'ye ulaştığı bildirilirken, daha önce idam cezası verilen PKK/PJAK'lı teröristlerden Fesih Yasemini, Şirin Alemhuli, Ferzad Kemanger, Ali Haydaryan, Ferhad Vakili ve Mehdi Eslamyan isimli 6 terörist geçtiğimiz günlerde idam edilmişlerdi.







Sözde 'ateşkes' kabul edilmedi



Terör örgütü kadrolarının telsiz görüşmelerine yansıyan bilgilere göre, terör örgütünün ele başlarından Murat Karayılan'ın geçen hafta İran'a yönelik yaptığı sözde “ateşkes"in kabul edilmediği ortaya çıktı.



İran'da çok sayıda sivil ve askerin terör örgütü PKK/PJAK tarafından öldürüldüğünü belirten İranlı üst düzey yetkililerin, İran ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör örgütünün ABD ve AB ülkeleri Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, terör örgütü PKK/PJAK'a yönelik olarak ilgili ülkelerle tarafından ''terör örgütü'' olarak kabul edilmesine rağmen, emperyalist ülkeler tarafından bölgede ''taşeron'' bir güç olarak kullanılmaya çalışıldığı ifade edildi. Terör örgütünün sözde ''ateşkes'' söyleminin ciddiye alınmasının mümkün olmadığını vurgulayan yetkililer, Türkiye ve İran arasındaki işbirliği çerçevesinde PKK/PJAK terör örgütüne yönelik operasyonların örgüt yok oluncaya kadar aralıksız devam edeceğini kaydetti.



İstanbul'da düzenlenen ''Asya İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı''na katılan İran birlikte askeri anlamda tüm ortaklıkların en üst seviyede bulunduğunu ifade etmişti.