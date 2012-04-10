T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: Petrol satmadan 3 yıl idare ederiz

14 Nisan’da batılı ülkelerle nükleer müzakere masasına oturacak olan İran’dan toplantı öncesi çarpıcı bir açıklama geldi

10 Nisan 2012 19:17

14 Nisan’da batılı ülkelerle nükleer müzakere masasına oturacak olan İran’dan toplantı öncesi çarpıcı bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, petrol ihraç etmeden bile ülkenin idare edilebilecek durumda olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yurt gezileri kapsamında gittiği Hürmüzgan eyaletinde halka hitaben yaptığı konuşmada, ülkesine yönelik yaptırımları etkisiz kılacaklarını bildirdi.

Ahmedinejad, ''Onlar, petrolümüze ambargo uygulamak istiyorlar. Ancak onlara söylemeliyim ki üç yıl tek bir varil bile petrol satmadan ülkeyi iyi idare edecek kadar döviz rezervimiz var'' ifadelerini kullandı.

Zulüm ve zorbalığa karşı mücadele edeceklerini ve her alandaki haklarını koruyacaklarını belirten Ahmedinejad, düşmanların tüm komplolarını boşa çıkaracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, daha önceki açıklamalarında da petrol geliri olmadan dahi ülkeyi yönetebileceklerini vurgulamıştı.

 

İran petrolüne yasak

 
 
AB ülkeleri, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere İran'dan ham petrol alımını yasaklama kararı almıştı. AB'den kararını gözden geçirmesini isteyen, ancak bir sonuç alamayan İran, İngiltere, Fransa ve Yunanistan'a olan ham petrol ihracatını durdurmuştu.
 
Toplam ham petrol ihracatının yüzde 18'ini AB ülkelerine gerçekleştiren İran, bu açığın başka ülkelerle kapatılacağını bildirmişti.

ETİKETLER

iran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24