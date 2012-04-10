İran: Petrol satmadan 3 yıl idare ederiz

14 Nisan’da batılı ülkelerle nükleer müzakere masasına oturacak olan İran’dan toplantı öncesi çarpıcı bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, petrol ihraç etmeden bile ülkenin idare edilebilecek durumda olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yurt gezileri kapsamında gittiği Hürmüzgan eyaletinde halka hitaben yaptığı konuşmada, ülkesine yönelik yaptırımları etkisiz kılacaklarını bildirdi.

Ahmedinejad, ''Onlar, petrolümüze ambargo uygulamak istiyorlar. Ancak onlara söylemeliyim ki üç yıl tek bir varil bile petrol satmadan ülkeyi iyi idare edecek kadar döviz rezervimiz var'' ifadelerini kullandı.

Zulüm ve zorbalığa karşı mücadele edeceklerini ve her alandaki haklarını koruyacaklarını belirten Ahmedinejad, düşmanların tüm komplolarını boşa çıkaracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, daha önceki açıklamalarında da petrol geliri olmadan dahi ülkeyi yönetebileceklerini vurgulamıştı.

İran petrolüne yasak

AB ülkeleri, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere İran'dan ham petrol alımını yasaklama kararı almıştı. AB'den kararını gözden geçirmesini isteyen, ancak bir sonuç alamayan İran, İngiltere, Fransa ve Yunanistan'a olan ham petrol ihracatını durdurmuştu.

Toplam ham petrol ihracatının yüzde 18'ini AB ülkelerine gerçekleştiren İran, bu açığın başka ülkelerle kapatılacağını bildirmişti.