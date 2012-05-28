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Dünya

İran petrol gelirleriyle 11 ayda 110 milyar dolar kazandı

Tahran’ın petrol ihracatından elde ettiği gelirin tarihi bir rekora ulaşarak ilk kez 110 milyar dolar seviyesine çıktığı belirtildi

28 Mayıs 2012 17:26

İran’ın petrol satışından elde ettiği gelirinin, ülke tarihindeki eşi görülmemiş bir rakama ulaştığı ve 11 aylık bir dönemde 110 milyar doları aştığı kaydedildi.

İran Merkez Bankası’nın yayınladığı son rapora göre, Tahran’ın petrol ihracatından elde ettiği gelirin tarihi bir rekora ulaşarak ilk kez 100 milyar doları aştığı ve 110 milyar dolar seviyesine çıktığı belirtildi.

Söz konusu gelirin, 21 Mart 2011- 21 Şubat 2012 aylarını kapsayan 11 aylık bir dönemde gerçekleştiği aktarıldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği OPEC’in ikinci en büyük üreticisi olan İran’ın bir önceki yılın aynı döneminde ise petrol satışından elde ettiği gelirinin 75 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Yürüttüğü nükleer programı nedeni ile Batılı ülkelerin petrol alımı ambargosu ile karşı karşıya kalan Tahran’ın, ambargoların hafifletilmemesi durumunda, bu yıl petrol gelirlerinde azalma yaşanacağı bekleniyor. ABD ve AB’nin İran’a karşı aldığı son petrol ve bankacılık yaptırımı, Temmuz itibariyle uygulamaya konulacak.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta geçen hafta yapılan son nükleer müzakerelerde, İran ısrarla petrol yaptırımlarının kaldırılmasını istese de ‘5+1’ ülkeleri konuya sıcak bakmayarak görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı.

Diğer taraftan İran’ın Fars Haber Ajansı, dış borcun 5 milyar dolar azalarak 18,5 milyar dolara indiğini yazdı.

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