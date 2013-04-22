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Dünya

İran, petrol gelirlerini tahsil edemiyor

İran Petrol Bakanı Rüstem Kasımi "Avrupa ülkeleri artık bizden petrol almıyor. Doğal olarak biz de üretimimizi düşürdük" demişti

22 Nisan 2013 16:28

Başkent Tahran'da düzenlenen petrol ve gaz ticareti fuarına katılan İran Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Ahmed Kalabani, ülkenin petrolde 4 milyar dolarlık alacağı olduğunu ancak ambargo nedeniyle tahsil edemediklerini kaydetti.
 
Petrol ve gaz ticareti fuarına katılan İran Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Ahmed Kalabani fuarda, alacağı tahsil etmenin başka yolları da bulunduğunu dile getirerek, "Müşterilerimiz ambargo nedeniyle peşin para veremiyorlarsa en azından ilaç, gıda ya da barter şeklinde de olabilir" dedi.

Geçtiğimiz Aralık ayında İran Ekonomi Bakanı Şemseddin Hüseyni, Tahran yönetiminin, uluslararası ambargolardan dolayı petrol gelirlerinin yüzde 50'sini kaybettiğini açıklamıştı.

Öte yandan Avrupa Birliği, tartışmalı nükleer faaliyetleri dolayısı ile 2012 yılının temmuz ayında İran'a petrol dahil bir dizi yaptırım uygulamaya başlamıştı. Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden İran'ın sert yaptırımlarla karşılaşması, üretimi de düşürmesine neden oluyor.

 

'Avrupa almıyor, üretimi düşürdük'

 

İran Petrol Bakanı Rüstem Kasımi de önceki gün yaptığı açıklamada, İran'ın 2012'de petrol üretimini azalttığını doğrulamış, "Avrupa ülkeleri artık bizden petrol almıyor. Doğal olarak biz de üretimimizi düşürdük" demişti.

2011'de Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) listesinde ikinci sırada bulunan İran, şu anda dördüncü sıraya gerilemiş durumda.

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