İran Parlamentosu Yargı Komisyonu sözcüsü: Devrim Muhafızları, Ukrayna uçağını vurarak iyi iş çıkardı

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İran Parlamentosu'nun Yargı Komisyonu sözcüsü, ülkesinin Ukrayna'ya ait yolcu uçağını vurarak "iyi iş çıkardığını" söyledi ve iddiaların aksine olayla ilgili hiç tutuklama yapılmadığını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları, komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden birkaç gün sonra 8 Ocak'ta Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağını vurarak düşürdü. Uçaktaki 176 kişi de hayatını kaybetti. İran daha önce uçağın teknik bir problem sebebiyle düştüğünü söyledi, daha sonra da uçağın "yanlışlıkla" vurulduğunu ifade etti.

Komitenin sözcülük görevini yürüten milletvekili Hasan Nuruzi, devlet gazetesi Hamdeli'ye yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetler işlerini iyi yaptı. Uçağın hareketleri çok şüpheliydi" dedi.

Nuruzi, "Uçak artık kulenin kontrolü altında değildi, ABD'nin kontrolü altına girmiş gibi duruyordu" dedi ve uçağın İran'da bazı noktaları hedef almak üzere hazır olduğunu ifade etti.

Uçağın düşürülmesiyle ilgili tutuklama yapılmadığını ifade eden Nuruzi, "Bu kanıtlar doğrultusunda birini tutuklamak manasız olurdu" dedi.