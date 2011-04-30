-İRAN OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 36 YARALI ADİLCEVAZ (A.A) - 30.04.2011 - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde İran otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Ali Fumani yönetimindeki IR 22873 plakalı yolcu otobüsü, Adilcevaz-Erciş karayolunun 13. kilometresinde, havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Üç kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, sürücü Fumani'nin de aralarında bulunduğu 36 kişi yaralandı. Ambulanslarla Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre il ve ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.