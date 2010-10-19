-''İRAN ORTADOĞU'DA BAŞLICA TEHDİT'' WASHINGTON (A.A) - 19.10.2010 - ABD ile İsrail, İran'ın Ortadoğu'daki başlıca tehdit olduğu konusunda hemfikir. ABD'nin başkenti Washington'da 6 ayda bir yapılan ABD-İsrail Stratejik Diyaloğu toplantısında biraraya gelen Amerikalı ve İsrailli üst düzey yetkililer tarafından yayımlanan ortak bildiride, İran'ın, Ortadoğu'nun istikrarının önündeki ''en büyük güçlükler arasında'' yer aldığı belirtildi ve bu ülkenin nükleer silahlar edinmesinin önlenmesi konusunda iki ülkenin kararlılığı bir kez daha dile getirildi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg ile İsrail Savunma Bakan Yardımcısı Daniel Ayalon'un ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, İran'ın nükleer programının yanı sıra, İsrail karşıtı militan gruplara verdiği desteğin ''büyük bir kaygı kaynağı'' olduğu savunuldu. Bildiride '' Bugün yapılan stratejik diyalogda pek çok konu gündeme geldi, ancak İran'ın bugün Ortadoğu'da karşımızda bulunan en büyük güçlükler arasında yer aldığı açıktır. İran'ın, nükleer programına ilişkin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemeyi ve terörist gruplara verdiği desteği sürdürmesi, ülkelerimiz ve tüm uluslararası toplum için ciddi bir kaygı kaynağıdır'' ifadeleri yer aldı. Bildiride ayrıca, ''Uluslararası toplum tarafından, İran'a yönelik, baskı yapma ve anlaşma yoluyla sürdürülen çabalar, İran'ın stratejik hesaplarını değiştirmede ve bu ülkenin nükleer silah kapasitesine ulaşmasının önlenmesinde kritik öneme sahiptir'' denildi. Steinberg ile Ayalon yayımladıkları ortak bildiride, ''İsrail ile Filistinliler ve İsrail ile tüm komşuları arasında, barışın sağlanması için çalışmak konusuna olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz'' ifadesi kullanıldı.