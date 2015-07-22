İran Ortadoğu politikasında ısrarlı



İran, Batı ülkeleri ile nükleer anlaşmaya varmasından sonra da Ortadoğu politikasını değiştirmeyi düşünmüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Tahran'da yaptığı açıklamada “Bölge politikamız ve müttefiklerimiz ile olan ilişkilerimiz değişmeyecektir” dedi.

Bu açıklama, İran'ın İsrail devletinin var olma hakkını tanımayacağı ve Filistin, Suriye ve Yemen politikalarında da değişiklik yapmayacağı şeklinde yorumlandı.

"İlişkiler hemen değişmeyecek"

İran, Suriye iç savaşında Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekliyor. Yemen hükümeti de İran'ı Yemen'deki Şii Husi isyancıları desteklemekle suçluyor. İran aynı zamanda Lübnan'daki Şii Hizbullah'ın da baş hamisi sayılıyor. Batılı devletler ve İsrail tarafından terör örgütü listesine alınan İslami Cihat ve Hamas gibi Filistin örgütleri de İran'dan yardım alıyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, Tahran'daki basın toplantısında, “ABD'nin mutabakata varılması nedeniyle İran politikasında değişiklik yapacağını zaten tahmin etmiyorduk. Nükleer anlaşmanın otomatikman Tahran ile Washington arasındaki ilişkileri düzelteceği beklentisi mesnetsizdir” dedi.

Arakçi, Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel'den sonra Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ve Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Tahran'a yapacakları ziyaretin de “yeni bir siyasi dalganın” sadece başlangıcı olabileceğini dile getirdi.

“Hakem onları tuttu”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ülkesinin bundan böyle de bölgenin baskıya maruz bırakılan ülkelerini destekleyeceğini ve IŞİD ile mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceklerini söyledi. Ruhani bu sözlerin bazı Arap ülkelerindeki korkuların aksine tehdit olarak algılanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ruhani, Tahran'daki bakanlar kurulu toplantısında, Batı ile mutabakata varılmasından sonra da İran'ın bölge ülkelerinin içişlerine karışmayacağını ve nükleer uzlaşının bölgenin barış ve istikrarına olumlu etki yapacağını tahmin ettiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı ülkesinin nükleer geliştirme programını küçültmesini öngören anlaşmayı bir futbol karşılaşmasının az farkla kazanılmasına benzetti. Ruhani, “Üç gol attık, iki gol yedik” dedi.

İran yönetiminin ayağına geçen fırsatları değerlendirememesinin İran'da eleştirilebileceğini belirten Hasan Ruhani, “Ancak karşı takımın kim olduğu da unutulmasın. Rakibimiz dünyanın en güçlü altı devletinin yıldız diplomatlarından kurulmuştu ve hakem de onları tutuyordu” şeklinde konuştu.