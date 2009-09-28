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Dünya

İran orta menzilli füze denedi

28 Eylül 2009 12:40

İran'ın dün başlattığı füze savunma tatbikatının ikinci aşamasında, karadan karaya orta menzilli füzeler denendi.

Devlet televizyonu, “Kutsal Savunma Haftası” etkinlikleri kapsamındaki yıllık planlı tatbikatın ikinci aşamasında, 300 ile 700 kilometre menzilli Şahap-1 ve Şahap-2 füzelerinin başarıyla fırlatıldığını bildirdi.

Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerince yapılan tatbikatın ilk aşamasında kısa menzilli Fatih-110, Tonder-69 füzeleri ile Zilzal roketi fırlatılmıştı.

Tatbikatın bugün yapılması beklenen son merhalesinde ise uzun menzilli Şahap-3 füzelerinin fırlatılacağı kaydedildi. Yeni füze savunma sistemlerinin de test edildiği tatbikatın, ülkenin hava savunma ve caydırıcı gücünü artırmaya yönelik olduğu belirtildi.

İran'ın yerli savunma gücünün en önemli bölümünü kısa, orta ve uzun menzilli Fecr, Hut, Şahin, Zilzal, Fatih, Gadr, Şahap ve Siccil füzeleri oluşturuyor.

İran füze teknolojisinin son ürünü olan 2 bin kilometre menzilli, karadan karaya ve katı yakıtla çalışan Siccil-1 füzesi, 12 Kasım 2008'de başarıyla denenmişti.

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda geçen yıl yapılan tatbikatlarda, karadan karaya, karadan denize, denizden havaya orta, kısa ve uzun menzilli füzeler fırlatılmıştı.

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