-İRAN, ORIFLAME FİRMASINI YASAKLADI STOCKHOLM (A.A) - 23.08.2010 - İsveçli kozmetik firması Oriflame, İran yetkililerinin şirketin ülkedeki faaliyetlerine son verdiğini bildirdi. Şirket yetkilileri, İran'ın bu tutumunun nedeninin bilinmediğini, ayrıca iki satış elemanının da gözaltına alındığını söylediler. Oriflame'in mali sorumlusu Gabriel Bennet, İran yetkililerinin, şirketin kadınların evlerinden satış elemanı olarak çalışma modelinden rahatsızlık duymuş olabileceklerini söyledi. Ürünlerini İran'da satmaya devam etmeyi ümit ettiklerini belirten Bennet, İran'da iş ortamının son aylarda kötüleştiğini iddia etti. İran'da 40 bin kadar kadının Oriflame ürünlerini sattığı belirtiliyor.