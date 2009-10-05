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Dünya

İran ordusunda yeni atamalar yapıldı

05 Ekim 2009 13:34

İran ordusunda yeni atamalar yapıldı

İran ordusunu oluşturan birimlerdeki komuta kademelerinin bazılarına yeni atamalar yapıldı.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanı Yardımcılığına Tuğgeneral Muhammed Hüseyinzade Hicazi'yi, Devrim Muhafızlarına bağlı gönüllü güvenlik güçleri (Besic) komutanlığına Tuğgeneral Muhammed Rıza Negdi'yi, Devrim Muhafızları Komutanı vekilliğine Tuğgeneral Hüseyin Selami'yi ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanlığına Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'yi atadı.

Genelkurmay Başkanlığı çatısı altındaki Silahlı Kuvvetler, Devrim Muhafızları ve buna bağlı Besic'lerden oluşan İran ordusunun tüm kuvvet komutanları Hamaney tarafından atanıyor.

Tümgeneral Hasan Firuzabadi Genelkurmay Başkanı, Tümgeneral Ataullah Salihi Silahlı Kuvvetler Komutanı, Tümgeneral Muhammed Ali Caferi Devrim Muhafızları Komutanı olarak görev yapıyor.
 

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