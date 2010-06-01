İran ordusu Kuzey Irak'a girdi

T24- PKK'nın İran uzantısı olan ve sık sık kendilerine karşı eylem geliştiren PJAK'ı etkisiz hale getirmek için Kandil Dağı ile çevresini sürekli bombalayan İran güçleri bu sabah erken saatlerden itibaren sınırı geçerek Irak topraklarına girdiği bildirildi. İran ordu güçlerinin PJAK'lıların etkin olduğu Hacıümran bölgesinde mevziler kazdığı belirtildi.



Cnntürk'te yer alan habere göre, son dönemlerde İran'da eylemlerini arttıran PKK'nın uzantısı PJAK'ı bulunduğu alanlarda etkisiz hale getirmek için bir aydır aralıklarla Kandil Dağı ile Hacıümran bölgelerini bombalayan İran ordusu, bu sabah saat 07.30 sıralarında tekrar bombardımana başladı.



İran sınır üzerinde bulunan Veze, Varegurg, Berdunaz, Kodo, Dolseber, Varehec, Kaniyereş ile Çoman mıntıkalarını uzun menzilli toplarla dövülürken, kara birlikleri ise sınırı geçerek Çoman Köyü yakınlarında üs kurduğu belirtildi.



Kuzey Irak topraklarında 5 kilometre kadar içeri giren İran ordu güçleri sınıra yakın yerlerde yeni mevziler kazarken, bazı piyade birliklerinin PJAK'lıların bulunabileceği alanlara ateş açtığı kaydedildi.



Burada bulunan köylülerinde bölgeyi terk ettiği belirtildi.





Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin resmi intert sitesi Pukmedia'da İran birliklerinin Kuzey Irak topraklarına girdiğini doğruladı.



Kurdistan Yurtseverler Birliği'nin internet sitesinde, İran askerlerinin köylere rastgele ateş açtığı için onlarca ailenin göç etmek zorunda kaldığı, ekili alanların bombardımanlar yüzünden büyük zarar gördüğü kaydedildi.



Kuzey Irak'taki yerel kaynaklar ise, İran ordu güçlerinin Hacıümran bölgesinden Kandil'e geçerek buradaki PJAK'lılara geniş kapsamlı operasyon hazırlığı yaptığını dile getirirken, PJAK'lıların da sınırın kritik bölgelerinde üslendiği ve yer yer İran askerlerine karşılık verdiği kaydediliyor.



Irak Dışişleri uyardı





Irak Federal Kürt Bölgesinin Türkiye ve İran sınırlarının Türkiye ve İran tarafından sürekli bombalanması üzerine, Irak Hükümeti Dışişleri Bakanlığı tarafından İran Büyükelçisi ile Türk koordinatörün bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.



Mesud Barzani'nin başkanlığını yaptığı Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin resmi internet sitesi olan Peyamner'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran Büyükelçisi ile Türk koordinatöre, bombardımanlardan duyulan rahatsızlığın dile getirildiği belirtildi.



Irak Dışışleri Bakanlığı ayrıca yayınladığı yazılı bir açıklamada, Kuzey Irak sınır bölgelerine yönelik düzenlenen bombardımanlar sonucu köylülerin köylerini terk edip göç etmek zorunda kaldıkları, sivil vatandaşların can ve mal kaybına neden olduğu kaydedildi.



Bakanlık açıklamasında ayrıca, bombardımanlarla hiç bir şeyin elde edilemeyeceği belirtilerek, bu sorunun ortak yolların kullanılmasıyla çözülebileceği vurgulandı.



Bu arada Bölgesel Kürt Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, İran ordusunun bombardımanına bir an önce son vermesi istendi.



Açıklamada, bombardımanların sivil vatandaşların hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtığı belirtilerek, bombardımanın Irak'ın egemenliğine, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler anlaşmalarına ve komşuluk ilişkilerine aykırı olduğu belirtildi.