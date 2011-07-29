İran ordusu Kandil’e dayandı!

T24 - İran ordusu 16 Temmuz’dan bu yana PKK’nın İran’daki kolu PJAK’ı vuruyor. PJAK karargahı ve 2 kampı İran askerleri tarafından ele geçirildi. İki kamp daha ele geçirilirse İran, Kandil’in denetimini alacak. PKK lideri Karayılan, “Türkiye’yi bırakıp İran’la mı savacağız?” derken örgüte yakın internet siteleri İran ordusuna kumanyaların Türkiye’den gittiğini, özal harekatçıların da operasyona katıldığını iddia etti.



İran ordusu, 2004’te PKK’nın İran’daki uzantısı olarak kurulan ve molla rejimine karşı düzenlediği terör eylemlerinde ABD’den destek aldığı iddia edilen (Seymour Hersh 2008 yılında New Yorker dergisinde kaleme aldığı makalede Bush rejiminin PJAK’a lojistik destek verdiğini ileri sürdü) PJAK örgütünü bitirmek için düğmeye bastı. ABD’nin geçtiğimiz yıl terör örgütleri listesine eklediği terör örgütünün yuvalandığı Kandil Dağı ve çevresine doğru ilerleyen İran askerleri Irak sınırını da aşarak örgütün sınırdaki kamplarını bir bir ele geçirdi. 16 Temmuz’da başlayan operasyonda bir generalini de kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu, Sardaşt bölgesindeki PJAK’ın ana karargahını da teslim aldı. İran askerlerinin önünde şimdi Koke ve Eyşe kampları bulunuyor. Bu iki kampın da PJAK’tan arındırılmasının ardından PKK ve PJAK’ın merkez üssü olan Kandil Dağı’nın kontrolü büyük ölçüde İran’ın eline geçmiş olacak.

İstihbarat Türkiye’den mi?



PKK elebaşı Murat Karayılan da operasyonla ilgili olarak örgüte yakın haber sitelerine yaptığı açıklamada “İran Kandil’i ele geçirip PKK’ya ve PJAK’a darbe vurmak istiyor. İki kampı daha alırlarsa Kandil üzerinde hakim olacak. PKK olarak Türkiye ile savaşı durdurup İran’la mı savaşacağız” diye panik açıklaması yaptı. Türkiye’nin de dolaylı olarak operasyona destek verdiğini, harekata katılan İran askerlerinin kumanyalarının konserve olarak Türkiye’den gittiğini, Türk özel harekatçıların da operasyona katıldığını iddia ediyor. Benzer bir iddiaya göre de operasyon için hedef bilgileri ABD tarafından Türkiye’ye sağlanan istihbarat bilgilerinden geliyor. Ankara, Ahmedinecad yönetimiyle terör kamplarının koordinatlarını paylaşıyor. Sınırdan içeri giren İran askerleri de nokta atışı yaparak kampları yok ediyor.

Yok edene kadar devam



PJAK’ın 13 gündür devam eden operasyonda 50’den fazla kayıp verdiği, İran ordusunun ise bir generalin yanısıra 8 askerini kaybettiği belirtiliyor. İran ordusundan ismini vermeyen bir general, “Operasyonumuz, Irak sınırı PJAK’tan tamamen arındırılana ve bu bölgeye Irak merkezi yönetimi ve Kürdistan bölgesel yönetimi tarafından güvenlik güçleri konuşlandırılıncaya kadar devam edecek. 150 kilometreye 20 kilometrelik bir alan yıllardır PJAK’ın kontrolündeydi. Buna göz yumuyorlardı. Biz artk göz yummayacağız” dedi.

Irak: Bombalama artık durmalı



Irak yönetiminin de üzerine düşeni yapmasını beklediklerini ifade eden Tahran yönetimine Irak’tan tepki geldi. Irak’ın Kürt Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, İran’ın ülkenin kuzeyine yönelik saldırılarına devam etmesi halinde iki ülke arasındaki ilişkilerin kötüleşeceğini belirtti. Zebari, gazetecilere açıklamasında, “İran hükümetinden bombardımanlarına son vermesini bir kez daha istiyoruz, çünkü bu durum İran ile Irak arasındaki ilişkilere zarar veriyor. 5 yıldır tekrarlanan bombardımanlar var, ama bu kez süre öncekilere nazaran daha uzun. Ayrım gözetilmeden yapılıyorlar ve bu, kırsal bölgedeki çiftliklere zarar veriyor” dedi.

Almanya’ya: PJAK liderini teslim edin



İran hükümeti terör örgütü üzerine askeri operasyonunu tüm gücüyle sürdürürken, bir yandan da diplomatik alanda PJAK’ı köşeye sıkıştırma çabası içine girdi. Tahran yönetimi dün batı dünyasının terör listesinde olan örgütün kurucusu ve lideri Rahman Haji Ahmadi’nin kendilerine teslim edilmesi ya da yargılanması çağrısı yaptı. Ahmadi’nin özgür bir şekilde Almanya’da ikamet ettiğini ve buradan propaganda faaliyetleri yürüttüğünü belirten İran yönetimi, “Almanya ya bu terörist liderini yargılasın ya da bize teslim etsin biz yargılayalım” çağrısını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, haftalık olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, terör örgütü PJAK’ın bazı Batılı ülkelerce himaye edilmesinin uluslararası toplum için de sakıncaları olduğunu söyledi. PJAK üyelerine sığınma hakkı verilmesi ve güvenli bir ortam oluşturulmasını eleştiren Mihmanperest, “Teröristlerin doğrudan ya da dolaylı himaye edilmesi özellikle Avrupa ülkeleri ve diğer bazı ülkeler için olumsuz sonuçlar doğuracak. Bunun açık örneğini Norveç’te gördük” dedi. Mihmanperest, iadenin sağlanması için Alman hükümetinin isteği doğrultusunda daha önce belgeler sunduklarını ve yeni belgelerin de yakında sunulacağını söyledi.