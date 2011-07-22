İran ordusu K. Irak'a girdi

T24 - İran ordusunun, İran-Irak sınırında PKK’nın kolu olan PJAK’a karşı binlerce asker ile başlattığı operasyonda, yaklaşık 4 kilometre Irak topraklarına girdiği iddia edildi.



Irak’ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin resmi ve yerel kaynakları, İran ordusunun 10 gün önce PKK’nın İran’da faliyet gösteren kolu PJAK’a karşı binlerce asker ile İran-Irak sınırında başlattığı askeri operasyonunun devam ettiğini bildirdi. Operasyon kapsamında İran ordusunun yaklaşık 4 kilometre Irak topraklarına girdiğini belirtildi.



İran-Irak sınırında bulunan Çoman ilçesinin Kaymakamı Abdulwahit Giwayi, İran ordusunun Irak topraklarında yaklaşık 4 kilometre ilerlediğini ve top atışlarını sürdürdüğünü söyledi. Kaymakam Giwayi, İran askerlerinin operasyon kapsamında 2 Irak vatandaşını da gözaltına aldığını ve Kandil dağı ile eteklerindeki yaylalara yönelik bombardımanının sürdüğünü söyledi.



İran ordusunun operasyonu, Çoman, Hacıümnran, Pişdere, Kutaman, Berdenaz, Serdeşt, Şilo ve Deşta Wezne bölgelerinde devam ederken, Pişdere kırsalındaki operasyonda, 2 çobanın yaralandığı ve Kaladize hastanesinde tedavi altırna alındığı belirtildi. Bölgesel Kürt yönetiminin, İran ordusunun Irak topraklarında devam eden operasyon ve bombardımanın durması için merkezi Bağdat hükümetinden girişimde bulunmalarını istediği öğrenildi.