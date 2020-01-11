İran ordusu insan hatası dedi; Tahran, ABD'yi suçladı

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İran Devlet Başkanı Cevad Zarif, geçen çarşamba günü Tahran'da Ukrayna Havayolları'na ait uçağı düşürülmesine insan hatasının yanı sıra "ABD'nin maceraperestliğinin" sebep olduğunu belirtti.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Zarif, "Üzücü bir gün. Silahlı kuvvetler tarafından yapılan ilk iç araştırmanın sonuçları açıklandı: ABD maceraperestliğinin sebep olduğu krizdeki insan hatası felakete yol açtı" yazdı.

Zarif, olayla ilgili özür dilerken, "kazadan etkilenen insanlara, kurbanların ailelerine ve etkilenen ülkelere baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İran ordusu kısa süre önce Ukrayna uçağının çarşamba günü Devrim Muhafızları'na ait bir askeri alanın çok yakınından geçtiğini ve bu yüzden yanlışlıkla vurulduğunu duyurdu. Olayda 176 kişi hayatını kaybetti. Çarşamba akşamı, İran, Irak'taki ABD üslerini yaklaşık 22 füze ile vurmuştu. İran bahsi geçen saldırıyı Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından gerçekleştirdi.