İran Ordu Günü geçit töreninde Rus füzeleri

İran, Ordu Günü kutlamaları çerçevesinde, başkent Tahran'da düzenlenen geçit töreninde, Rusya'dan aldığı S-300 füze sisteminin bazı bölümlerini sergiledi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, yarı resmi ISNA ajansı tarafından yayımlanan fotoğraflarda S-300 rampaları ve radar donananımı görülüyor. İran bu füzelerin savunması için gerekli olduğunu söylüyor. ABD ve İsrail, Rusya'nın İran'a bu füzeleri satmasına tepki göstermişti.

Geçen yıl İran'a uluslararası yaptırımların kaldırılmasından sonra füze sisteminin satışına ilişkin 2007'de imzalanan önündeki engeller de kalkmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi Temmuz'da (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) ve Almanya, nükleer programını sınırlaması karşılığında İran'a yıllardır uygulanan yaptırımları büyük ölçüde kaldırılmasını kabul etmişti.

"Terör ve İsrail’e karşı Müslümanları savunacağız"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, törende yaptığı konuşmada, Müslüman ülkeleri "teröre ve İsrail'e karşı koruma" sözü verdi ve komşu ülkelerin kendilerini tehdit altında hissetmemesi gerektiğini söyledi.

Ruhani, İran ordusunun, Suriye ve Irak güçlerine IŞİD'i durdurma konusunda sağladığı desteği övdü.