İran: OPEC üyeleri tek taraflı adım atmaktan kaçınmalı

İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerini, 'tek taraflı adımlar atmaktan kaçınmaları' konusunda uyardı.

Suudi Arabistan Kralı Salman'ın ABD Başkanı Donald Trump'a petrol üretimini artırma sözü verdiği haberlerinin ardından OPEC Dönem Başkanı ve BAE Petrol Bakanı Suhail al-Mazrouei'ye mektup gönderen İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, Mazrouei'yi OPEC üyelerine 22 Haziran'da Viyana'da varılan kararları anımsatmasını önerdi.

Zanganeh mektubunda, "OPEC üyesi üyeleri tahhütlerine saygılı olmaları, OPEC'in birliğini ve bağımsızlığını baltalayacak tek teraflı herhangi bir atmaktan kaçınmaları yönünde uyarmanızı talep ediyorum" dedi.