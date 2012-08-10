İran önümüzdeki yıl interneti kapatacak

İran adım adım küresel internetten kendisini soyutlamaya devam ediyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, ülke 2013 yılından itibaren sadece ulusal kaynakları içeren “intranet” sistemine geçecek.

Amir Kabir Üniversitesi'nde konuşan İran İletişim ve Enformasyon Bakanı Rıza Tagipur, küresel çaptaki internetin bir-iki ülke tarafından kontrol edildiğini ve bu durumun güvensizlik yarattığını belirtti. Bakan Tagipur, kendi hükümetlerinde görev alan bakanların ve üst düzey bürokratlarının geçtiğimiz Eylül ayında internette tamamen çevrimdışı olarak kendilerini soyutladıklarını açıkladı.

Bu uygulamanın İran'da vatandaşların birbirleriyle özgürce iletişim kurmasına engel teşkil etmediğini belirten Tagipur, hükümetin çalışkan İran halkının selameti ve mutluluğu için intranete geçeceklerini belirtti. Daraltımış İran interneti, tamamen 'temizlenmiş' ve 'İslami' bir web kurgulayarak daha önce iletişim teknolojilerinde bu büyüklükte görülmemiş bir ilke imza atacak.

İran'ın böyle bir sisteme geçişini hızlandıran ana nedenlerden birisi de 2010 yılında Stuxnet adlı bir virüsün İran'ın nükleer programına ait yaklaşık 1000 santrifüje zarar vermiş olması. ABD ve İsrail'li kaynakları suçlayan İran hükümeti, geçtiğimiz yıl Flame adlı bir virüsün de ülkenin bilgisayar ağına sızmasını önleyememişti.

Öte yandan, İran'ın geçmeyi planladığı sistem “intranet” olarak adlandırılıyor. İntranet, şirket gibi sadece belirli bir kuruluş içerisindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) içeren bir ağ. Böyle bir sistem ülke çapında uygulandığı zaman kullanıcılar bu ağın dışına çıkabilecek bir kapı bulamıyor. Kuzey Kore'de Kwangmyong adıyla anılan benzeri bir sistem, 2000 yılında hayata geçirilmişti. Kwangmyong'da bir kaç haber grubu, bir tarayıcı, bir e-mail programı ve arama motoru bulunuyor. Küba'da da benzer bir sistem uygulanırken, kullanıcı sayısı son zamanda yüzde 40'lık bir artış kaydederek 11 milyon kişiyi geçti.