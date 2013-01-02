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Dünya

İran, 'Nur' ve 'Kadir'le gözdağı verdi

İran, Hürmüz Boğazı’nda yaptığı tatbikatta kısa ve orta menzilli füzelerini denedi

02 Ocak 2013 09:25

İran, Hürmüz Boğazı'nda düzenlediği tatbikatta; denizden denize atılan 'Nur' ve karadan denize atılan 'Kadir' isimli kısa ve orta menzilli iki yeni füzesini denedi.
 
İran, Hürmüz Boğazı’nda yaptığı tatbikatla yine gözdağı verdi.

Bu kez tatbikatta kısa ve orta menzilli yeni füzeler denendi.

İran Devlet Televizyonu, "Nur" füzesinin savaş gemisinden denizdeki hedeflere başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Tatbikatta karadan denize fırlatılan ''Kadir'' füzesinin de hedefleri imha ettiği kaydedildi.

Füzelerin, radara yakalanmayan, elektronik harp donanımlı ve isabet oranı yüksek özelliklerde olduğu belirtildi.

Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Kuzey Hint Okyanusu bölgesindeki tatbikatta; denizaltılar, hücüm botları, destroyerler, hovercraftlar, füze savunma sistemleri ve elektronik harp donanımlarıyla savaş gemileri görev aldı.

İran, bu tatbikatında yabancı uçaklarla savaş gemilerini bölgeye yaklaşmamaları için uyardı.

Halen devam eden tatbikatın yarın sona ermesi bekleniyor.

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