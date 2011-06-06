-İRAN NÜKLEERDE İŞBİRLİĞİNE GÖNÜLSÜZ VİYANA (A.A) - 06.06.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, İran'ın UAEK ile "yeterince işbirliği yapmadığını" söyledi. Kurumun Viyana'daki merkezinde bugün başlayan yönetim kurulu olağan toplantısının ilk oturumunun ardından basına açıklama yapan Amano, İran'a "nükleer programının askeri boyutunu açıklığa kavuşturabilmek için UAEK ile şeffaf işbirliği yapması" çağrısını yineledi. Yönetim kurulu toplantısı öncesi İran ve Suriye'nin nükleer programlarına ilişkin ayrı ayrı birer rapor hazırladığını belirten Amano, İran'ın nükleer programına ilişkin İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Feridun Abbasi ile mektup teatisinde bulunduğunu ve işbirliği çağrısını kendisine de ilettiğini kaydetti. İran'ın taraf olduğu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasının (NPT) ani denetimleri öngören ek protokolünü de henüz onaylamadığını anımsatan Amano, İran yönetimine "ek protokolü onaylaması çağrısını da" tekrarladı. Suriye'nin nükleer programına ilişkin hazırladığı raporun ardından Suriyeli yetkililerle de görüştüğünü ifade eden Amano, yönetim kurulu toplantısının ardından UAEK müfettişlerinin Suriye'nin Dair Alzour nükleer tesisinde tekrar incelemelerde bulunmaları konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Amano bir soru üzerine Suriye'nin nükleer programına ilişkin dosyanın BM Güvenlik Konseyine gönderilip gönderilmemesi konusunun, yönetim kurulu üyesi 35 ülkenin isteğine bağlı olduğunu bildirdi. UAEK başkanı olarak yönetim kurulu toplantısında "oy hakkına dahi sahip olmadığını" ifade eden Amano, Suriye'nin nükleer dosyasının BM Güvenlik Konseyine gönderilmesine ancak yönetim kurulunun karar verebileceğini kaydetti. Kurumun bugün başlayan yönetim kurulu olağan toplantısının 10 Haziran'da sona ermesi bekleniyor.