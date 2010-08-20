-İRAN NÜKLEER YAKITI GÖRÜŞMEYE HAZIR TOKYO (A.A) - 20.08.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkesinin, batılı güçlerle nükleer yakıt değişimini görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Yomiuri Shimbun adlı Japon gazetesinde bugün yayımlanan röportajında Ahmedinejad, İran'ın, ağustos sonu veya eylül başı, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, Britanya, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya'nın oluşturduğu altılı grup ile, İran'daki tıbbi araştırma reaktörüne yakıt temini konusunda görüşmelere yeniden başlayabileceğini belirtti. Ahmedinejad, "Nükleer yakıt temin edilmesi halinde yüzde 20 zenginleştirmeyi (uranyum) durdurmaya söz veriyoruz" ifadesini kullandı. Ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkı bulunduğunun altını çizen Ahmedinejad, "İran hiçbir zaman ne savaş başlattı ne de nükleer bomba sahibi olmak istedi" şeklinde görüş belirtti. İran Cumhurbaşkanı, "Maalesef, Batılı güçler, hala diyalogda üstünlüğü sağlayabilmek için tehdit savuruyor. Buna da diyalog denmez, çünkü diyalog karşılıklı anlaşma demektir, tehdit etmek değildir" dedi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney çarşamba günü yaptığı açıklamada, nükleer program konusunda yaptırım ve askeri tehditler ortadan kalkmadığı sürece İran'ın ABD ile görüşmeyeceğini belirtmişti.