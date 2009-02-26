İran nükleer teste başladı

İlk aşamada santralde donanım test edildi ve zenginleştirilmiş uranyum yerine suni yakıt kullanıldı. Santral inşasında kalan yüzde 5’lik kısmın da tamamlanması ve testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından tam üretime geçilecek.Bu yıl içinde tamamen bitirilmesi planlanan santralin test üretiminin açılış törenine, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Gulam Rıza Ağazade ve Rusya Federal Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Sergei Kiriyenko katıldı.Temeli 1975’te Almanya tarafından atılan ve anlaşmanın bu ülkece tek taraflı iptaliyle yıllarca atıl kalan Buşehr Nükleer Santralı’nın yapımını Rusya üstlenmişti. Yaklaşık 10 yıl gecikmeyle test üretimine başlayan Buşehr Nükleer Santralı’nın, 1000 megavat elektrik üretme kapasitesinde olduğu belirtildi.