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Dünya

İran nükleer teste başladı

İran’ın Buşehr kentinde yapımı yıllardır süren nükleer santralde, test üretimine başlandı

26 Şubat 2009 02:00

İran’ın Buşehr kentinde yapımı yıllardır süren nükleer santralde, test üretimine başlandı

İlk aşamada santralde donanım test edildi ve zenginleştirilmiş uranyum yerine suni yakıt kullanıldı. Santral inşasında kalan yüzde 5’lik kısmın da tamamlanması ve testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından tam üretime geçilecek. 

İran'ın ilk nükleer santralı teste başlıyor

Bu yıl içinde tamamen bitirilmesi planlanan santralin test üretiminin açılış törenine, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Gulam Rıza Ağazade ve Rusya Federal Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Sergei Kiriyenko katıldı.


Tesis, olası tehditlere karşı, etrafına yerleştirilen füzelerle korunuyor

Temeli 1975’te Almanya tarafından atılan ve anlaşmanın bu ülkece tek taraflı iptaliyle yıllarca atıl kalan Buşehr Nükleer Santralı’nın yapımını Rusya üstlenmişti. Yaklaşık 10 yıl gecikmeyle test üretimine başlayan Buşehr Nükleer Santralı’nın, 1000 megavat elektrik üretme kapasitesinde olduğu belirtildi.

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