İran nükleer tesislerini yabancı diplomatlara açıyor

T24- İran, yabancı diplomatları nükleer tesislerini ziyaret etmek üzere davet etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest daveti Avrupa Birliği ülkelerine, Bağlantısızlar Hareketi'ne venükleer program konusunda çok taraflı görüşmeleri yürüten altı ülkenin temsilcilerine ilettiklerini belirtti.







İran, bir grup yabancı diplomatı nükleer tesislerini ziyaret etmek üzere davet ettiğini duyurdu.



Davet, ülkenin tartışmalı nükleer programı konusunda İstanbul'da çok taraflı görüşmelere hazırlanılan bir döneme rastlıyor.



Davetliler arasında Rusya, Çin ve Avrupa Birliği'nin diplomatları var; ancak önerinin Amerikalı diplomatları da kapsayıp kapsamadığı soruları Tahran yönetimince yanıtsız bırakıldı.

Pek çok Batılı ülke İran'ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığından şüpheleniyor. Tahran yönetimi ise nükleer programının barışçı amaçlar taşıdığı konusunda ısrarlı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest "Nükleer tesislerimizi ziyaret etme davetini Avrupa Birliği ülkelerine, Bağlantısızlar Hareketi'ne ve beş artı bir grubunun (nükleer program konusunda çok taraflı görüşmeleri yürüten altı ülke) bazı temsilcilerine ilettik" dedi.

Ziyaretin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın oluşturduğu Altılı Grup'un İran ile Ocak ayı sonlarında İstanbul'da yapılacak görüşmesi öncesinde düzenlenmesi hedefleniyor.



Cenevre ile yeniden başlayan süreç







Altı ülke ve İran, bir yıllık aradan sonra geçen ay Cenevre'de temaslarda bulunmuş AB Dış İlişkiler Sorumlusu Barones Ashton görüşmeleri "anlamlı" olarak ifade etmişti.

Associated Press ajansı ulaştığı davet mektubunun Rusya, Çin ve AB'nin İran'ın Arap ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerdeki dostlarına da iletildiğini bildiriyor. Bu ülkeler arasında çözüm için girişimlerde bulunan Türkiye de bulunuyor olabilir.

İranlı sözcü Mihmanperest davetli ülkelerin tam listesini, katılımcılar son halini aldığında duyuracaklarını söyledi.

AP'ye göre ziyaret Buşehr ve Natanz tesislerini kapsayacak.

Tahran yönetimi yıllardır Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yetkililerinin denetimlerine tabi durumda.

Ancak 15-16 Ocak civarında gerçekleşmesi öngörülen tur, teknik uzmanlara değil, diplomatlara yönelik.

İran'ın nükleer programı konusunda sunduğu bilgileri tatmin edici bulmayan BM Güvenlik Konseyi, şimdiye dek İran aleyhinde dört ayrı yaptırım paketini uygulamaya koydu ve ülkeden uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını istedi.

Bu uygulama uranyumdan edinilen nükleer yakıt yüksek derecede zenginleştirildiğinde silah üretiminde kullanılabildiği için endişe yaratıyor.

İranlı müzakereciler ise İstanbul buluşmasında bu gibi taleplerin gündeme getirilmesine karşı olduklarını ifade etti.



Kayıp yetkili için görüşmeler sürüyor







Dışişleri sözcüsü Mihmanperest düzenlediği basın toplantısında ayrıca dört yıl önce İstanbul'da kaybolan eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Askeri'nin durumuna değindi.

Mihmanperest, Askeri'nin bulunmasına yönelik ipuçlarına ulaşmak için Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Askeri ile Lübnan'da görevli dört İranlı diplomatın kaçırılmasının arkasında ABD ve İsrail gizli servisleri olduğu suçlamasını yineleyen Mihmanperest, uluslararası arenada konunun hukuki ve siyasi takipçisi olduklarını söyledi.