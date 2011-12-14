T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran nükleer tesislerini taşıyor

Son dönemde askeri tesislerinde esrarengiz patlamalar ve İsrail'in olası saldırısından çekinen İran nükleer tesisleriyle ilgili dev bir operasyona hazırlanıyor.

14 Aralık 2011 02:00

T24 - Son dönemde askeri tesislerinde esrarengiz patlamalar ve İsrail'in olası saldırısından çekinen İran nükleer tesisleriyle ilgili dev bir operasyona hazırlanıyor.
 

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey bir yetkilisi, mevcut nükleer tesisleri daha güvenli noktalara taşıyabileceklerini söyledi.


İran yarı resmi haber ajansı Mehr'de yer alan bir habere göre, Tahran uranyum zenginleştirilmesi yapılan nükleer tesisleri, güvenli bölgelere taşımaya hazırlanıyor. Devrim Muhafızları komutanı Golamrıza Celali, "Eğer şartlar bizi zorlarsa, uranyum zenginleştirmesi yaptığımız tesisleri güvenli bölgelere taşıyabiliriz" dedi.


“ABD ve İsrail nükleer tesislerimize saldırıda bulunabilecek ya da onlara hasar verebilecek durumda olsalardı, hiç şüphesiz bugüne kadar söz konusu girişimde bulunurlardı” diyen Celali, İran’ın nükleer alanda herhangi bir hasara uğrama düzeyinin minimuma getirildiğini iddia etti.



Buşehr'e saldırı komşulara zarar verir


Buşehr Nükleer Santrali’nin ‘konumu’nu santrale düzenlenebilecek herhangi bir saldırıyı önler nitelikteki hususlar arasında sayan Tuğgeneral Celali, Buşehr'in ülkenin sınır bölgesinde bulunması sebebiyle, santrale düzenlenecek her türlü saldırının komşu ülkelerin emniyet ve sağlığını tehlikeye atacağını da söyledi.



'Siber saldırıyı önleyecek gücümüz var'


Buşehr Nükleer Santralı'na geçtiğimiz yıl siber saldırı olduğunu da hazırlatan Celali, bu saldırıyı önlediklerini ve bundan sonra da benzer saldırıları önleme kapasitesine sahip olduklarını vurguladı.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24