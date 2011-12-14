İran nükleer tesislerini taşıyor

T24 - Son dönemde askeri tesislerinde esrarengiz patlamalar ve İsrail'in olası saldırısından çekinen İran nükleer tesisleriyle ilgili dev bir operasyona hazırlanıyor.



İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey bir yetkilisi, mevcut nükleer tesisleri daha güvenli noktalara taşıyabileceklerini söyledi.



İran yarı resmi haber ajansı Mehr'de yer alan bir habere göre, Tahran uranyum zenginleştirilmesi yapılan nükleer tesisleri, güvenli bölgelere taşımaya hazırlanıyor. Devrim Muhafızları komutanı Golamrıza Celali, "Eğer şartlar bizi zorlarsa, uranyum zenginleştirmesi yaptığımız tesisleri güvenli bölgelere taşıyabiliriz" dedi.



“ABD ve İsrail nükleer tesislerimize saldırıda bulunabilecek ya da onlara hasar verebilecek durumda olsalardı, hiç şüphesiz bugüne kadar söz konusu girişimde bulunurlardı” diyen Celali, İran’ın nükleer alanda herhangi bir hasara uğrama düzeyinin minimuma getirildiğini iddia etti.

Buşehr'e saldırı komşulara zarar verir



Buşehr Nükleer Santrali’nin ‘konumu’nu santrale düzenlenebilecek herhangi bir saldırıyı önler nitelikteki hususlar arasında sayan Tuğgeneral Celali, Buşehr'in ülkenin sınır bölgesinde bulunması sebebiyle, santrale düzenlenecek her türlü saldırının komşu ülkelerin emniyet ve sağlığını tehlikeye atacağını da söyledi.

'Siber saldırıyı önleyecek gücümüz var'



Buşehr Nükleer Santralı'na geçtiğimiz yıl siber saldırı olduğunu da hazırlatan Celali, bu saldırıyı önlediklerini ve bundan sonra da benzer saldırıları önleme kapasitesine sahip olduklarını vurguladı.



